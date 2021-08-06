В детском санатории в Башкирии произошла вспышка COVID-19

фото: Детский санаторий "Росток"

В детском санатории башкирского города Октябрьского произошла вспышка коронавируса. Инфекция была обнаружена у 11 детей и четырех сотрудников. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, которое предусматривается статьей об организации услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

– В МУП «Детский многопрофильный санаторий «Росток» […] у 11 детей и 4 сотрудников санатория выявлена новая коронавирусная инфекция. Как сообщается, всего в санатории отдыхали 62 ребенка и работали 33 сотрудника, – озвучили в СК предварительную версию следствия.

Всех, кто заболел и находился в контакте с зараженными, вывезли с территории санатория. Сейчас он закрыт – там проводится дезинфекция.

Правоохранительное ведомство намерено установить, в полной ли мере в санатории были соблюдены противоэпидемические требования. Следователи опросят руководство и сотрудников здравницы, а также отдыхавших там детей. По итогам проверки СК решит, возбуждать уголовное дело или нет.