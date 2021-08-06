В Уфе родители пытаются выходить полугодовалую дочь с тяжелым заболеванием

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В Уфе родители пытаются выходить полугодовалую дочь Валерию после приступов эпилепсии. Историю маленькой девочки рассказали коллеги из UfaTime.ru.

Девочка родилась в конце января и поначалу казалась здоровой, однако через сутки после появления на свет у нее стали появляться тревожные симптомы: закатывание глаз, вытягивание тела в сторону и замирание дыхания. Врачи выяснили, что это были проявления приступа эпилепсии.

Лера провела два месяца в отделении патологии новорожденных 17-й уфимской больницы. Затем ребенка на две недели перевели в реанимацию. Малышку вводили в медикаментозный сон и подключали к ИВЛ.

Каждый приступ у Леры – это поражение нейронов мозга, говорит ее мама Лилия. Спустя два месяца после интенсивного лечения приступы удалось купировать. Тем не менее врачи утверждают, что девочке еще как минимум пять ближайших лет нужно будет принимать противосудорожные препараты – иначе приступы вернуться.

Из-за приступов Лера не смогла развить навыки, необходимые в ее возрасте. В шесть месяцев она не держит голову, не может фокусировать взгляд и переворачиваться. Семья прошла с малышкой курс реабилитации для особенных детей. Впереди их ожидает еще несколько занятий, которые обходятся довольно дорого: стоимость необходимых курсов варьируется от 60 до 120 тысяч рублей. Семья объявила сбор денег. О реквизитах можно узнать по ссылке.