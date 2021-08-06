Воспитанница уфимской спортшколы установила олимпийский рекорд

фото: instagram.com/gulnaz_gubaydullina

На Олимпийских играх в Токио воспитанница уфимской спортивной школы Гульназ Губайдуллина установила рекорд в пятиборье на этапе плавания с дистанцией 200 метров вольным стилем. Спортсменка показала результат 2 минуты 7,31 секунды и заработала 296 баллов. В общем зачете пятиборья Губайдуллина заняла только 23-е место. Еще одна россиянка – Ульяна Баташова – расположилась на девятой позиции.

Гульназ Губайдуллина родом из Нового Уренгоя. В 10 лет она вместе с семьей переехала в Уфу. Здесь спортсменка стала заниматься пятиборьем. С 2003 по 2014 годы она тренировалась под руководством Игоря Шохова. На Олимпиаде 2016 года Губайдуллина тоже установила олимпийский рекорд в пятиборье по плаванию. Она проплыла 200 метров за 2 минуты 7,94 секунды.