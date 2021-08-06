Женщина из Башкирии призналась, что вместе с подругой расчленила тело убитого любовника

фото: СК РБ

В Гафурийском районе Башкирии будут судить 39-летнюю местную жительницу, которая убила любовника, а затем вместе с подругой расчленила его тело.

19 марта 2021 года в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 40 лет. Его нашли на дне колодца в селе Белое Озеро. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и вычислил обвиняемую. Она созналась в убийстве приятеля.

Преступление произошло 12 февраля. В этот день фигурантка уголовного дела и ее друг распивали алкоголь в летнем доме. Во время застолья между ними вспыхнул скандал на почве ревности. Когда ссора достигла точки кипения, женщина взяла деревянную скалку и несколько раз ударила ею по голове знакомого. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Злоумышленница не стала обращаться в полицию. Вместо этого она спрятала тело в сарае, а спустя два дня попросила подругу помочь избавиться от тела – та согласилась. Женщины расчленили погибшего топором на две части и скинули его труп на дно заброшенного колодца.

Мужчину не объявляли пропавшим без вести, поскольку он работал вахтовым методом и мог подолгу не появляться дома.

Уголовное дело передано в Гафурийский районный суд.

Напомним, подруга обвиняемой, помогавшая расчленить и спрятать труп мужчины, тоже ожидает суда.