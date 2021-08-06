Две преступные группы из Башкирии помогли 5,5 тыс. иностранцев нелегально жить в России

фото: МВД России

В Башкирии полицейскими были задержаны две организованные группы, участники которых помогали иностранцам незаконно находиться в стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступные группы незаконно проводили экзаменов, которые подтверждали, что иностранцы владеют русским языком, а также знают историю и законы России. Одна из подозреваемых действовала от имени матери – официального экзаменатора. Ее сообщница проводила испытания формально, не проверяя реальных знаний мигрантов.

– Впоследствии иностранные граждане использовали незаконно выданные сертификаты о прохождении тестирования для получения разрешений на работу и временное проживание, вида на жительство, а также гражданства Российской Федерации, – рассказала Волк.

У злоумышленников также были квартиры, где они осуществляли постановку на учет иностранцев без фактического проживания. Кроме того, фигуранты организовывали фиктивные браки мигрантов с россиянами, чтобы первые могли получить разрешительные документы. На данный момент полицейские установили, что участники преступной группы «женили» таким образом 29 пар.

– По предварительным подсчетам, участники обеих организованных групп обеспечили незаконное пребывание на территории России около 5,5 тысячи иностранных граждан, – передала представитель МВД России.

Следователи правоохранительного ведомства возбудили уголовные дела по статье об организации незаконной миграции. В рамках расследования полицейские провели 33 обыска, изъяли 58 документов приезжих и 237 сертификатов о знании русского языка. Всего было задержано 14 фигурантов, пятеро из них находятся под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде.