Приговор убийцам топ-менеджера УМПО вступил в силу

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Вступил в силу приговор организатору и исполнителям заказного убийства заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО Юрия Яшина. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы осужденных и оставил без изменений вердикт Верховного суда Башкирии, который назначил пяти обвиняемым от 13 до 18 лет колонии строгого режима.

– Апелляционным определением от 4 августа 2021 года обвинительный приговор Верховного Суда Республики Башкортостан от 17 марта 2021 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное представление прокурора - без удовлетворения, – рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Напомним детали уголовного дела. Убийство Яшина в 2018 году заказал его руководитель – коммерческий директор УМПО. Он полагал, что у погибшего против него есть компрометирующие сведения. Осужденный обратился к 35-летнему уфимцу с предложением убить коллегу за 10 млн рублей и забрать у него компромат. Мужчина согласился и привлек к преступлению троих знакомых. 20 июля сообщники напали на Яшина на подземной парковке. Они избили его и погрузили в багажник, а затем украли 150 тысяч рублей, телефон и портфель с документами. В пути они задушили топ-менеджера и вывезли его тело в безлюдное место в районе Сафроновского переезда.