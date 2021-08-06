«Позорище!»: в Башкирии трактором снесли стелу на въезде в муниципалитет

Фото: Соцсети

Жители Абзелиловского района Башкирии выражают возмущение насчет сноса бетонной стелы на въезде в регион со стороны Магнитогорска. Обелиск был установлен совхозом «Красная Башкирия» в 1970-х годах. Свое возмущение насчет произошедшего граждане активно высказывают в социальных сетях.

– На этой стеле были изображены ордена! Это награды всем тем, кто работал и трудился на благо народа и родины! А кто-то взял и своим волевым решением уничтожил память об этих достижениях! – негодует житель Абзелиловского района.

Ситуацию прокомментировала администрация Абзелиловского района. Чиновники утверждают, что пытались восстановить обелиск, однако конструкция не позволила это сделать, поэтому стелу пришлось убрать.

На месте старой стелы до конца октября 2021 года обещают установить новую, над ее эскизом работает художник Ринат Атауллин. Также администрация ждет предложений насчет нового обелиска от жителей и гостей района.