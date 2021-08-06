«Пока они копируют, что делаем мы»: чиновница из Татарстана жестко высказалась о Башкирии

фото: скриншот интервью

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сравнили политику в своей республике и в Башкирии. По словам чиновницы, соседний регион многое копирует и делает большую ставку в маркетинг.

– Мы [представители власти Татарстана и Башкирии] дружим, общаемся, и с моими коллегами из инвестиционного блока тоже ведем работу. Но пока они копируют то, что делает Татарстан. На сегодняшний день у них идут очень серьезные маркетинговые ходы и политика. Они очень вкладываются именно в освещение инвестиционного продвижения, – рассказала Минуллина в интервью проекту «Эле».

Чиновница добавила, что «разрыв», образовавшийся между двумя республиками, «ликвидировать в одночасье невозможно». Тем не менее инвестиционный блок Татарстана оказывает Башкирии консультативную и административную помощь. «Где можем, всегда помогаем», – заключила Минуллина.