Житель Башкирии заживо сжег тещу на глазах у ее дочери

41-летний житель Белорецка облил тещу бензином и поджег ее на глазах у своей жены.

В Следкоме республики напомнили, что страшный случай произошел в одном из частных домов Белорецка в сентябре 2020 года. Компания из осужденного, его супруги и тещи распивала спиртное. В один момент мужчина поругался с 66-летней женщиной, облил ее бензином и поджег. Дочь потерпевшей сбила пламя и вызвала на место медиков. К сожалению, через три недели ее мать скончалась в Белорецкой ЦРБ.

В суде мужчину свою вину признал. Тем не менее, ранее судимого мужчину приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.