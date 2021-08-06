Хатико из Башкирии: породистая собака уже неделю одиноко дожидается своих хозяев

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Жители башкирского Стерлитамака обнаружили собаку, которая, со слов горожан, вот уже неделю находится на одном и том же месте и кого-то ждет. Неравнодушный стерлитамаковец разместил в социальных сетях объявление о собаке. В беседе с «КП-Уфа» мужчина поделился подробностями о животном.

Вечером 5 августа Василий О. прогуливался по Стерлитамаку и на улице Ивлева увидел пса. Собака лежала в траве у дороги и не двигалась. Мужчине показалось, что животное сбила машина, поэтому он подошел к нему поближе проверить.

– Пес оказался жив и здоров, разве что, заметно худой. Шарпей, не прям редкая, но все же порода. Посмотрели ошейник – бирки с номером хозяев не оказалось. Сходили в магазин, купили собаке паштет и воды, накормили и напоили. Пока поили пса, подошел прохожий, разговорились, оказалось, что он примерно неделю назад видел собаку на этом же месте, то есть, довольно давно потерялся, ну или выкинули. Собака абсолютно спокойная, дает себя гладить, не лает, – рассказал Василий.

Стерлитамаковец раздосадован тем, что собака оказалась на улице. Василий надеется, что пес уже скоро вернется домой или же обретет новый.