БГМУ провел массовое мероприятие, несмотря на запрет Роспотребнадзора

Снимок с "Мистера БГМУ" // фото: БГМУ

Башкирский государственный медицинский университет провел конкурс «Мистер БГМУ», несмотря на то, что Роспотребнадзор запретил вузу организовывать массовое мероприятия из-за заболеваемости COVID-19 среди студентов. На университет был составлен административный протокол.

Как пояснили в пресс-службе Кировского районного суда, «Мистер БГМУ» проходил 24 мая с 19:00 до 22:00. На мероприятии не соблюдался масочный режим и социальная дистанция. Незадолго до этого Роспотребнадзор республики провел эпидемиологическое расследование групповых случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов – за апрель-май заразились 102 студента с различных факультетов.

По итогам проверки ведомство выдало вузу предписание, одним из пунктов которого был запрет на «участие студентов в массовых мероприятиях, в том числе культурного, спортивного и развлекательного характера». Ограничительные мероприятия также былли введены в трех общежитиях БГМУ.

Кировский районный суд рассмотрит административный протокол против медицинского университета 18 августа. Процесс был отложен «для изучения дополнительных доводов участников по процессуальным вопросам».