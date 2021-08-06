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Здоровье6 августа 2021 10:00

Еще восемь человек скончались от коронавируса в Башкирии

С начала пандемии жертвами инфекции стали 822 жителя республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Коронавирус обнаружен еще у 260 жителей Башкирии

Коронавирус обнаружен еще у 260 жителей Башкирии

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще восемь человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 822 жителя республики. Данные озвучили в региональном оперштабе.

Всего на территории Башкирии подтверждено 49 804 случая COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 260 человек. Переболели инфекцией за все время 45 780 жителей, 259 из них были сняты с учета по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 982 862 человека, вторым – 753 253.