Еще восемь человек скончались от коронавируса в Башкирии

Коронавирус обнаружен еще у 260 жителей Башкирии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще восемь человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 822 жителя республики. Данные озвучили в региональном оперштабе.

Всего на территории Башкирии подтверждено 49 804 случая COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 260 человек. Переболели инфекцией за все время 45 780 жителей, 259 из них были сняты с учета по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 982 862 человека, вторым – 753 253.