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Происшествия6 августа 2021 8:30

СК проверяет в Уфе информацию о смерти ветерана ВОВ после отказа в госпитализации

Следователи опрашивают родных покойного и медиков
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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СК опрашивает сотрудников скорой помощи

СК опрашивает сотрудников скорой помощи

Следственный комитет проверяет в Уфе информацию о 96-летнем ветеране Великой Отечественной войны, который скончался после отказа в госпитализации.

– Выявлена информация о том, что сотрудники скорой медицинской помощи отказались госпитализировать 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому стало плохо у себя дома, впоследствии мужчина скончался.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают близких умершего ветерана, а также сотрудников скорой помощи. Также правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.