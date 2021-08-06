СК проверяет в Уфе информацию о смерти ветерана ВОВ после отказа в госпитализации

СК опрашивает сотрудников скорой помощи

Следственный комитет проверяет в Уфе информацию о 96-летнем ветеране Великой Отечественной войны, который скончался после отказа в госпитализации.

– Выявлена информация о том, что сотрудники скорой медицинской помощи отказались госпитализировать 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому стало плохо у себя дома, впоследствии мужчина скончался.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают близких умершего ветерана, а также сотрудников скорой помощи. Также правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.