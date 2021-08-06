6 и 7 августа на Бельском мосту в Уфе будут менять асфальт, возможны пробки

фото: мэрия Уфы

Сегодня и завтра, 6 и 7 августа, дорожные службы будут менять асфальт на проезжей части Бельского моста в Уфе. В мэрии предупредили, что работы вызовут пробки, и попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ремонт дорожного полотна на мосту будут вестись по двум полосам в обоих направлениях: в сторону въезда в город с 15:00 6 августа до 13:00 7 августа, а в сторону выезда – с 15:00 7 августа до 13:00 8 августа.

– Как поясняют специалисты, после укладки необходимо минимум 8 часов для обеспечения прочного сцепления слоя асфальта, полимеризации покрытия. Это позволит исключить появления колеи в будущем. Поэтому водителей просят не заезжать на свежеуложенный асфальт, – отметили в администрации города.

В мэрии добавили, что необходимость в замене покрытия на мосту через реку Белую возникла в связи с тем, что оно находится в неудовлетворительном состоянии – движению машин мешают ямы и колея. На состояние асфальта неоднократно жаловались сам уфимцы.