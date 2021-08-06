Кто и почему становятся бомжами в Уфе

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«КП-Уфа» выяснила, какие группы людей и по какой причине становятся бомжами в Уфе. Об этом нам расказала заведующая отделением социальной адаптации Республиканского социального центра по оказанию помощи бездомным Гульнара Карачурина.

– В первую очередь, это случаи, когда бывших заключенных выписывали из собственного жилья, а потом жилую площадь продавали. Второй момент – это разводы. Бывший муж или жена запивают, и их жизнь летит под откос. Также это жертвы черных риелторов. Еще довольно частой причиной является конфликт родителей и детей. В таких случаях либо родители выгоняют из дома своего ребенка, либо наоборот, – поделилась Карачурина.

Напомним, в Башкирии в настоящее время насчитывается около трех тысяч бомжей. Этими данными с нами так же поделились в Республиканском социальном центре по оказанию помощи бездомным.