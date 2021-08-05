Скоро придет прохлада! Долгожданные осадки накроют Башкирию совсем скоро

Синоптики поделились прогнозом на август 2021 года.

Как сообщают специалисты Росгидромета, последний месяц лета в республике выдастся очень теплым и скупым на осадки. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы. Месячная сумма осадков будет меньше 80%, то есть ниже нормы.

Сервис «Gismeteo» предоставил более подробный прогноз погоды. Из него следует, что первые две недели августа будут очень теплыми. Температура в среднем будет +25 градусов, и почти всегда будет ясное небо.

Однако уже в середине месяца небо Башкирии затянут тучи, чуть ли не каждый день будут идти дожди и грозы. Однако температура воздуха упадет совсем незначительно – всего лишь на пару градусов.

Конец месяца будет чуть прохладнее, но все еще теплым. Температура воздуха будет в районе +21 градуса, небо будет облачным, а осадки предвидятся только в самый последний день месяца.