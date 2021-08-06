В Башкирии начинающие водители стали реже попадать в ДТП

За первое полугодие 2020-го по вине водителей погибло семь человек, за тот же период 2021-го - уже 11 Фото: Артем КИЛЬКИН

Начинающие водители по итогам первых шести месяцев 2021 года стали реже попадать в аварии. При этом смертность в ДТП с их участием выросла. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на статистические данные ГИБДД.

С января по июнь на дорогах республики зафиксировано 62 дорожных происшествия с участием автолюбителей, получивших права менее двух лет назад. Аварийность снизилась на 28% – за аналогичный период 2020 года таких ДТП было 86.

За первое полугодие 2020-го по вине начинающих водителей погибло семь человек, за 2021-й – уже 15. Это самый высокий показатель смертности за последние шесть лет. А вот количество пострадавших в авариях с неопытными автомобилистам стало меньше: 123 в 2020-м и 85 в 2021-м.