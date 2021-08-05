Посмотрите, как изменил внешность беглый уфимский мажор с вертолетом, чтобы скрыться от МВД

Фото: МВД Башкирии

В здание главка МВД Башкирии доставили 39-летнего бизнесмена Руслана Гилязова, которого ранее объявляли в розыск.

Напомним, что мужчину разыскивали с начала июня 2021 года. Тогда в МВД республики его начали подозревать в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Сообщалось, что он правосудия Гилязов мог скрываться на своих многочисленных автомобилях, а также на синем вертолете.

Спустя два месяца бизнесмена задержали в Крыму. Мужчина перекрасил волосы и сбрил бороду. Также в людных местах Гилязов всегда находился в медицинской маске и в очках.

Беглого бизнесмена уже доставили в Уфу и привезли в здание главка МВД республики. Сейчас с ним работают сотрудники МВД.