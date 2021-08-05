На торги выставлено здание бизнес-центра «Оникс» в Уфе

Административное здание оценено в 62 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

На публичные торги выставлено административное здание бизнес-центра «Оникс», которое располагается по улице Ленина, 99/3 в Уфе. Об этом 5 августа сообщила башкирская налоговая служба.

Как пояснили в ведомстве, «Оникс» находится в процедуре банкротства. Шестиэтажная постройка, которыми владеет компания, оценены в 62,9 млн рублей. В эту стоимость входит оформленный договор аренды земельного участка. Общая площадь объекта недвижимости составляет 1038 квадратных метров.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 20 сентября. На этот же день назначен сам аукцион.