Житель Башкирии, расправившийся с женой на глазах у детей, предстанет перед судом

Родственники убитой Оксаны намерены добиться новой психиатрической экспертизы

В Челябинской области завершилось расследование уголовного дело в отношении 32-летнего жителя Белокатайского района, который жестоко расправился с собственной женой на глазах у маленьких детей. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Челябинской области, судебная психическая экспертиза признала Александра Алексеева невменяемым из-за психического расстройства, а потому убийце сейчас светит лечение в клинике для душевнобольных.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд с постановлением о необходимости применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, - уточнили в пресс-службе ведомства.

С таким решением категорически не согласны родные убитой Оксаны Алексеевой, они считают, что Александр нарочно симулировал свое сумасшествие, чтобы избежать тюрьмы. Адвокат Александр Войцех уверен, что мужчина прекрасно осознавал свои действия и не находился в состоянии аффекта, поэтому настаивает на проведении повторной судебной медицинской экспертизы.

Напомним, что все произошло год назад в Саткинском районе Челябинской области. Мужчина повез жену и детей в стоматологию, но по дороге супруги поссорились на почве ревности, после чего Александр сначала несколько раз ударил жену кухонным ножом, а когда она выбежала из машины, догнал и перерезал горло канцелярским. Убийство происходило на глазах у маленьких детей и изумленных очевидцев.