Возвращаются дожди и шторм: синоптики удивили прогнозом в Башкирии на 6 августа

В Башкирии ожидается пасмурная погода Фото: Евгения ГУСЕВА

6 августа в Башкирии ожидается теплая, но пасмурная погода.

По данным Башгидромета, средняя температура воздуха ночью в республике может опуститься до 10 градусов, а уже днем заметно потеплеет – до 33 градусов на юго-востоке. Местами возможны дожди, грозы, и сильные порывы ветра.

В Уфе погода будет немного отличаться от средней по республике. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 19 до 26 градусов. Осадков в столице не ожидается, но во второй половине дня возможно сильное усиление ветра.

В МЧС республики, в свою очередь, выпустили для жителей республики штормовое предупреждение из-за сильного ветра.