Спасатели Башкирии ищут тела двоих утонувших мужчин

Погибших ищут водолазы

В водоемах Башкирии за прошедшие сутки утонули два человека. Сейчас их тела ищут водолазы. Об этом сообщило региональное МЧС.

Вечером 4 августа в Краснокамском районе на озере Эльбак-куль погиб 70-летний мужчина. Он с друзьями рыбачил на берегу, находясь в лодке. Спустя некоторое время его друг заметил, что пустое судно отплыло к середине водоема, а самого рыбака уже нигде не было. Самостоятельные поиски не дали никаких результатов.

Сегодня, 5 августа, на реке Сюрюнзяк в Белорецком районе республики утонул 47-летний местный житель. По предварительным данным, он купался на диком пляже. Тело пока найти не удалось. Сейчас по факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.