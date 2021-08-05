814 жителей Башкирии скончались от коронавируса с начала пандемии

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели еще 259 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 814 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще девять жителей – столько же, сколько и накануне. Об этом 5 августа сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории региона подтверждено 49 544 случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 259 человек. Переболели инфекцией за все время 45 521 жителей, 224 из них выписались по выздоровлению в течение прошедших 24 часов.

Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 972 059 человек, вторым – 736 861.