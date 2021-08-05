Около 1,4 тысячи врачей уволилось за этот год в Башкирии

За прошедший год в Башкирии уволилось более 2,5 тысячи врачей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии за этот год уволилось около 1,4 тысячи врачей. Статистикой с «КП-Уфа» поделилось Министерство здравоохранения республики.

В первом полугодии 2021 года в медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Башкирии прибыл 991 врача (за 2020 год – 2745). В то же время из медицинских организаций республики уволился 1391 врач (2020 – 2504). Из них уволились в связи с выходом на пенсию – 136 (2020 – 415), в связи с выездом за пределы региона – 91 (2020 – 179), в связи с поступление или продолжением учебы в ординатуре – 90, в связи с уходом в другие ведомственные и частные клиники – 7 (2020 – 236). Также больше не работают в связи со смертью – 23 (2020 – 58), и в связи с получением инвалидности – 5 (2020 – 9). Увольнение остальных врачей связано с ротацией в другие медицинские организации, подведомственные региональному Министерству здравоохранения.

– Причины «текучести» кадров – это высокий процент пенсионного возраста, высокая интенсивность труда, уровень стресса, сложившаяся эпидемологическая ситуация, – объяснили в Минздраве Башкирии.