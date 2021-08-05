Ураганный ветер в Башкирии сорвал крыши с десятков зданий: жилых домов, школ и магазинов

фото: Реканс Ямалеев // vk.com

Вчера вечером, 4 августа, над Чекмагушевским районом Башкирии пронесся мощный ветер. Больше всего досталось административному центру – селу Чекмагуш. Там стихия сорвала крыши с десятков зданий: под раздачу попали жилые дома, школы и магазины. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Повреждены кровли 12 многоквартирных жилых домов на площади 8700 кв.м., зданий двух школ на площади 587 кв.м., трех зданий торгового назначения на площади на площади 621 кв.м., кровли девяти жилых домов частном секторе на площади 1072 кв.м, – передали в экстренном ведомстве.

фото: Реканс Ямалеев // vk.com

По словам главы администрации района Реканса Ямалеева, ветер повалил деревья, которые перекрыли проезжую часть на нескольких улицах. Кроме того, были оборваны линии электропередач. На устранение последствий непогоды, по словам чиновника, тем же вечером вышли не только аварийные службы, но и местные жители. К ночи было частично восстановлено электричество и убраны деревья с дорог. Восстановительные работы продолжаются и сейчас.

фото: Реканс Ямалеев // vk.com

– На подмогу прибыли бригады электриков из Илишевского и Буздякского районов. Из 15 крупных точек по сбою электричества, осталось восстановить два. Коммунальные службы района разбирают кровли. Не остались в стороне и вышли на помощь сотрудники Дома культуры, «Арены», ДЮСШ, ЦДТ, администрации сельского поселения. На местах работают более 25 единиц техники, задействованы более 200 человек, – отметил Ямалеев.

Напомним, в тот же день рядом с уфимским поселком Булгаково ветер снес крышу с супермаркета. Части конструкций рухнули на трассу Уфа-Оренбург.