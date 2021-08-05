Около 3 тысяч бомжей сейчас насчитывается в Башкирии

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Башкирии в настоящее время насчитывается около трех тысяч бомжей. Об этом рассказала «КП-Уфа» заведующая отделением социальной адаптации Республиканского социального центра по оказанию помощи бездомным Гульнара Карачурина.

– Как таковой официальной статистики по количеству бомжей в республике нет. Однако, по неофициальным данным (основанных, в том числе, и на нашей статистике), в настоящее время в регионе насчитывается до трех тысяч лиц данной категории. Статистику учета бомжей вести невозможно, поскольку они нигде не зарегистрированы и не обращаются в социальные центры, – поделилась Карачурина.

Напомним, количество зарегистрированных бездомных в 2020 году сократилось. Как нам рассказали в Республиканском социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, на это повлияла пандемия COVID-19.