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Здоровье5 августа 2021 9:57

Количество врачей в ковид-госпиталях Башкирии сократилось почти вдвое

Данные предоставил Минздрав республики
Захар ЯКОВЛЕВ
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В этом году, по сравнению с прошлым, количество врачей в ковид-госпиталях региона сократилось

В этом году, по сравнению с прошлым, количество врачей в ковид-госпиталях региона сократилось

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии количество врачей, работающих в ковид-госпиталях, в этом году сократилось почти вдвое. Это следует из данных, предоставленных «КП-Уфа» региональным Министерством здравоохранения.

Как сообщает Минздрав, в настоящее время в ковид-госпиталях республики работает 535 врачей. В прошлом году их было больше: 954 медиков занимались лечением больных коронавирусом.

Также, по данным министерства, в этом году в ковид-госпиталях Башкирии работает меньше врачей узких специальностей. В 2020 году их было 145, сейчас – 64.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что в Башкирии не хватает врачей по 13 специальностям. Как сообщил Минздрав, нехватка медиков существует в республике уже не первый год.