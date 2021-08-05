Башкирской активистке Рамиле Саитовой в пятый раз продлили арест

Рамиля Саитова // фото: соцсети

Башкирской активистке Рамиле Саитовой, обвиняемой в публичных призывах к экстремизму, в пятый раз продлили срок заключения по стражей. Общественница проведет в СИЗО еще как минимум два месяца – до 14 октября. К этой дате общий срок, в течение которого Саитова находится под стражей, составит почти один год.

– Судебное заседание [по делу Рамили Саитовой] отложено в связи с неявкой свидетеля, на 18 августа 2021 года к 14.00 часам, – добавили в Кировском районном суде Уфы.

Напомним, правоохранительные органы задержали и отправили Рамилю Саитову под стражу 7 ноября 2020 года. Ей предъявили обвинение в призывах к экстремизму из-за публикации ролика в интернете, на котором общественница предлагает снести кресты на Урале.