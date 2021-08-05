Через 10 дней в Уфе откроется проезд по путепроводу над проспектом Салавата Юлаева

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В Уфе через 10 дней, 15 августа, будет открыт проезд по реконструированному путепроводу улицы Заки Валиди, который проходит над проспектом Салавата Юлаева. Об этом сообщил директор фирмы-подрядчика «Уралмостострой» Мостоотряд № 30 Василий Чекуров.

– После запуска автомобильного движения будут демонтированы светофоры на проспекте Салавата Юлаева и начнутся мероприятия по устройству съездов, - отметил он.

По словам Чекурова, путепровод почти готов к эксплуатации. Осталось только косметические работы по монтажу перильного и барьерного ограждения, установке мачт электроосвещения, укладке асфальтобетонного покрытия и прокладке коммуникаций.

Напомним, реконструкция развязки над проспектом Салавата Юлаева началась в январе текущего года. Там расширили количество полос в четырех до шести, что должно увеличить пропускную способность на 30%.