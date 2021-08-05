Температура воздуха в Башкирии 4 августа достигла 39°

В Уфе был установлен новый температурный рекорд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера днем, 4 августа, температура воздуха в Башкирии достигла +39,1°. Аномальную жару зарегистрировала метеостанция в Стерлитамаке. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

В тот же день в Уфе был побит очередной температурный рекорд, который держался пять лет. Станция Уфа-Дема показала +37,8°. Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2016 году – тогда температура повышалась до +35,5°.

– На метеостанции Уфа-Аэропорт максимальная температура воздуха также повышалась до +37,8°, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ ( ул.Р.Зорге 25/2) – до +38,1°, – добавили специалисты.

Сегодня, 5 августа, в Башкирии тоже ожидается высокая температура воздуха: +27-32°, а по югу сильная жара до 38°. Вместе с тем местами пройдут кратковременные дожи с грозами, локально ливни, а в отдельных районах выпадет град. Ветер будет южным с переходом на северо-западный, при грозе возможны порывы до сильного.