Убийца матери возлюбленной и брата из Башкирии отправится на принудительное лечение

Следком Башкирии проинформировал, что 34-летнего жителя Благоварского района отправят на принудительное лечение за убийство матери сожительницы и своего брата, а также покушение на жизнь возлюбленной и подруги ее матери ( пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Тела погибших 39-летнего мужчины и 66-летней женщины обнаружили в частном доме 20 июля 2020 года, пострадавшие 51 и 45 лет госпитализированы в больницу. Как выяснилось, в тот день обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения, он приревновал своего брата к сожительнице и набросился с ножом на всех четверых людей, которые находились в доме. Выжившие женщины пострадали из-за того, что хотели позвонить в полицию.

– Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает от психического расстройства, которое лишает его сейчас и лишало в момент совершения инкриминируемых деяний возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение, – передали в СК.

В отношении мужчины было принято решение применить принудительные меры медицинского характера –поместить в специализированную клинику.