В Татарстане погибла 21-летняя уроженка Башкирии

МВД по Татарстану проинформировало, что в Буинском районе республики погибла 21-летняя уроженка Башкирии. Свою смерть девушка встретила в результате ДТП.

В ведомстве передали, что авария произошла 1 августа в 1:35 на 580 м дороги Яманчурино-Избахтино. 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» на большой скорости вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

Уроженка Башкирии скончалась на месте ДТП, в момент аварии она была на переднем пассажирском сидении, не пристегнувшись ремнем безопасности. Еще два пассажира госпитализированы.