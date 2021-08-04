В детском лагере «Чайка» в Башкирии произошла массовая вспышка коронавируса

В башкирском лагере «Чайка», расположенном в Стерлитамакском районе, у 45 детей и 1 сотрудника лагеря выявили коронавирус, передали в СК по Башкирии. Пресс-служба ведомства сообщила, что после произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Инцидент, по информации следователей, произошел в июле 2021 года. В настоящий момент все, кто заболел и был в контакте с инфицированными, вывезли с территории лагеря. В самом учреждении провели дезинфекцию. Всего в «Чайке» отдыхали 342 несовершеннолетних и работали 47 сотрудников.

– Проведенной доследственной проверкой установлено, что руководством лагеря в полной мере не обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, – проинформировали в СК.

В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия, допрашивают руководство и устанавливают обстоятельства случившегося.