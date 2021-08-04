Видео - Под Уфой ураганным ветром снесло крышу крупного супермаркета

ЧП произошло в селе Булгаково

Сегодня, 4 августа, во второй половине дня под Уфой ураганным ветром снесло крышу супермаркета. Речь идет о магазине, который стоит вдоль трассы Уфа-Оренбург недалеко от поселка Булгаково. Кадрами с последствиями стихии делятся пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, одна часть сорванной ветром кровли осталась лежать на проезжей части, мешая проезду, а другая перелетела на противоположную сторону дороги. Кроме того, рядом с супермаркетом можно заметить погнутый столб. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.

Напомним, сегодня Госкомитет РБ по ЧС объявил в Башкирии штормовое предупреждение: в регионе прогнозируется шквалистый ветер, сильный ливень и град.