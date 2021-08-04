От 1 доллара до 2,3 миллиона: уфимки продают свою девственность на популярном сайте

Фото: https://first-night.com

Сразу 16 уфимок выставили на продажу девственность на специальном сайте.

Молодые жительницы башкирской столицы решили подзаработать и продать право первой ночи с ними состоятельным незнакомцам. Мы обнаружили сразу 16 таких необычных объявлений на сайте, который специализируется на подобных услугах.

Цена невинности колеблется в очень странном диапазоне. Одна из девушек готова расстаться с девственностью всего за 1 доллар, а другие ищут кавалеров, которые заплатят им больше 2,3 миллиона долларов.

Некоторые аккаунты помечены администраторами ресурса как «непроверенные» - их 11. В пяти случаях документы и личности «продавцов» якобы подтверждены. Как правило, девушки еще совсем юные – их возраст не превышает 25 лет.

Для того, чтобы привлечь мужчин, они оставляют небольшие сообщения о себе. Например, «Я жду состоятельного мужчину, к которому у меня возникнет взаимная симпатия» или «Я добрая и безумная. Девственность для меня не значит много, но я не хочу отдавать ее за небольшие деньги».

На первый взгляд можно усомниться в реальности сайта, но прямо сейчас на нем выставлены тысячи объявлений со всего мира с уникальными фотографиями и описанием девушек и даже мужчин.