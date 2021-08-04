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Происшествия4 августа 2021 15:21

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, ливень и град

Жара при этом никуда не денется
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Скорость ветра в ближайшие сутки в Башкирии будет достигать 26 метров в секунду

Скорость ветра в ближайшие сутки в Башкирии будет достигать 26 метров в секунду

Фото: Олег УКЛАДОВ

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил в республике штормовое предупреждение. Как пояснили в аварийной ведомстве, сегодня вечером, 4 июля, и в первой половине ночи 5 июля на территории региона резко ухудшится погода.

– Местами по республике ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду, – передали в Госкомитете РБ оп ЧС.

Отметим, что неблагоприятные погодные явления прогнозируются в республике на фоне аномальной жары. Вчера и сегодня температура воздуха в Башкирии поднималась до 38°. В столице региона Уфе даже был побит температурный рекорд, который держался 21 год. Такое же пекло прогнозируется и завтра, 5 июля.