В Башкирии объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, ливень и град

Скорость ветра в ближайшие сутки в Башкирии будет достигать 26 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил в республике штормовое предупреждение. Как пояснили в аварийной ведомстве, сегодня вечером, 4 июля, и в первой половине ночи 5 июля на территории региона резко ухудшится погода.

– Местами по республике ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду, – передали в Госкомитете РБ оп ЧС.

Отметим, что неблагоприятные погодные явления прогнозируются в республике на фоне аномальной жары. Вчера и сегодня температура воздуха в Башкирии поднималась до 38°. В столице региона Уфе даже был побит температурный рекорд, который держался 21 год. Такое же пекло прогнозируется и завтра, 5 июля.