У жителя Уфы украли целый гараж

Полицейские задержали предполагаемого вора, предъявили ему обвинение и отправили домой

У 63-летнего жителя Орджоникидзевского района Уфы украли гараж, в котором находились металлические трубы. Мужчина обнаружил пропажу бокса 2 августа и поспешил обратиться в полицию. Об этом сообщило МВД Башкирии.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в краже задержали 39-летнего горожанина. Он признался в содеянном и рассказал о своем мотиве. По словам воришки, он давно приметил гараж, думая, что он бесхозный, и надеясь сдать его на металлолом.

– Злоумышленник ввел в заблуждение охранника гаражного кооператива, сказав, что купил данный гараж. После чего беспрепятственно его вывез и сдал в пункт приема металла, – передали в МВД РБ.

Общий ущерб от кражи превысил 50 тысяч рублей. Полицейские возбудили против подозреваемого уголовное дело. Задержанного отправили домой под подписку о невыезде.