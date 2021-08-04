Башкирия с начала года отправила на экспорт более 100 тысяч кубометров лесоматериалов

Башкирия экспортирует лесоматериалы в 18 стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирия с начала 2021 года экспортировала в 18 стран мира 100,2 тысячи кубометров лесоматериалов. Об этом сегодня, 4 августа, сообщил Россельхознадзор республики.

Регион продавал материалы из древесины в следующие государства: Афганистан, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Италию, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Китай, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Чехию и Эстонию.

В надзорном ведомстве отметили, что весь отправленный товар исследовался на наличие карантинных объектов – результаты анализов показали, что образцы материалов соответствуют требованиям импортеров.