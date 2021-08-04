Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 14:01

Корпорацию развития Башкирии обязали продать землю «Кроношпану» по цене в пять раз ниже кадастровой стоимости

Такое решение принял республиканский Арбитражный суд
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Речь идет об участке площадью 194,36 га

Речь идет об участке площадью 194,36 га

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Арбитражный суд Башкирии обязал Корпорацию развития республики продать землю заводу «Кроношпан» за 133,8 млн рублей. Участок площадью 194,36 гектара, на котором размещены производственные площадки предприятия, располагается в Уфимском районе. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Как пояснили в издании, в 2013 году компания получала землю в долгосрочную аренду. Арбитраж оценил землю в 134 млн рублей исходя из десятикратного размера годичной аренды (13,3 млн). При этом кадастровая стоимость земли в пять раз выше – 669 млн рублей.