Корпорацию развития Башкирии обязали продать землю «Кроношпану» по цене в пять раз ниже кадастровой стоимости

Речь идет об участке площадью 194,36 га Фото: Лия МУРАДЬЯН

Арбитражный суд Башкирии обязал Корпорацию развития республики продать землю заводу «Кроношпан» за 133,8 млн рублей. Участок площадью 194,36 гектара, на котором размещены производственные площадки предприятия, располагается в Уфимском районе. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Как пояснили в издании, в 2013 году компания получала землю в долгосрочную аренду. Арбитраж оценил землю в 134 млн рублей исходя из десятикратного размера годичной аренды (13,3 млн). При этом кадастровая стоимость земли в пять раз выше – 669 млн рублей.