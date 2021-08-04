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Здоровье4 августа 2021 13:23

Башкирия еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом

Так считают в региональном министерстве здравоохранения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Башкирия еще не подобралась к плато по заболеваемости коронавирусом

Башкирия еще не подобралась к плато по заболеваемости коронавирусом

Башкирия по состоянию на 4 августа еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Об этом на профильном брифинге сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

– На сегодняшний день темпы заболеваемости несколько снизились, однако пика и так называемого плато заболеваемости мы не достигли, – отметила чиновница.

Отметим, что в течение последних семи дней – с 28 июля по 4 августа – в Башкирии ежедневно регистрируются 256-260 новых случаев COVID-19. Каждые сутки от инфекции умирают по 7-9 человек.

На том же брифинге Кононова рассказала о том, что в регионе на госпитальном лечении впервые находятся более 100 детей с коронавирусом.