Таскал за волосы и швырял на пол: уфимец набросился на маму с детьми в подъезде

Фото: паблик "Моя Уфа"

В Уфе неадекватный мужчина набросился с кулаками на женщину с ребенком на руках, а потом избил девочку. Все произошло накануне в Затоне, в подъезде дома №16\1 по улице Летчиков. Камеры видеонаблюдения засняли, как дебошир сначала выясняет возле подъезда отношения с некой женщиной, потом ударяет ее маленького ребенка. После разборки продолжаются уже в подъезде: мужчина схватил за волосы девочку и с силой оттолкнул ее, из-за чего ребенок ударился об угол и упал на пол. Мать с маленьким ребенком на руках пытается оттеснить драчуна от девочки, но в этот момент в драку вмешиваются соседи.

Как рассказали жильцы дома, неадекватный уфимец и женщина с детьми живут вместе и совсем недавно въехали в квартиру. В этот же день мужчина успел напасть еще на одного ребенка, но, к счастью, мальчик жил на первом этаже и успел забежать в свою квартиру.

- Мой сын возвращался домой и уже заходил в подъезд, а этот мужчина очень сильно напугал его. У ребенка такая истерика была, теперь он боится выходить на улицу, - пожаловалась мать мальчика в беседе с «КП-Уфа».

В итоге на дебошира написали заявление в полицию, и сейчас стражам порядка предстоит выяснить, по какому праву мужчина распускал руки на детей.

- Поступило заявление об инциденте, сейчас проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение, - уточнили в МВД по Башкирии.