Уфа получила положительное заключение экспертизы по ремонту Госцирка

Госцирк закрыт с 2017 года

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реконструкции и реставрации комплекса Госцирка в Уфе. С 2017 года учреждение закрыто по решению надзорных органов. Власти Башкирии хотят отремонтировать здание к 450-летию республиканской столицы в 2024 году.

В Главгосэкспертизе рассказали, какие именно восстановительные работы будут проходить в Госцирке. Там полностью заменят крышу и металлические конструкции витражей с сохранением самих рисунков. Реставрации подвергнется балкон и фасады – их оснастят «декоративным покрытием на основе слюды и молотого фракционированного кварца». Замене подлежит и внутренняя отделка, в том числе борта манежа. Зрительский зал планируется отделать «современными акустическими материалами». После окончания работ цирк сможет принять 1600 зрителей.

– В ходе реализации проекта старую конюшню, расположенную на территории Уфимского цирка, снесут и построят на ее месте новую, а вместо демонтируемой насосной станции устроят дизельную электростанцию и гараж, добавили в Главгосэкспертизе.

Напомним, деньги на реставрацию Госцирка будут предоставлены федеральным бюджетом.