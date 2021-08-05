В Башкирии отмечается дефицит врачей по 13 специальностям

Нехватка медицинских специалистов в республике существует уже два года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии не хватает врачей по 13 специальностям. Об этом «КП-Уфа» рассказали в региональном Минздраве.

– В республике отмечается дефицит врачей анестезиологов-реаниматологов, акушер-гинекологов, фтизиатров, наркологов, неонатологов, психиатров, педиатров, терапевтов, инфекционистов, онкологов, хирургов, эндокринологов и врачей скорой медицинской помощи. Такая ситуация складывалась и в 2020 году, – сообщили в министерстве.

Напомним, более 11 тысяч медиков Башкирии заразились коронавирусом за все время пандемии. Это примерно пятая часть от общего количества подхвативших ковид в республике.