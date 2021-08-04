Жильцы 38 домов в Уфе получили сразу две квитанции за отопление и горячую воду

Жителям Уфы пришли двойные квитанции за тепло и горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы 38 многоквартирных домов* в уфимском микрорайоне Затон получили сразу две квитанции за отопление и горячую воду за июль – одна платежка пришла от «БашРТС», другая – от МУП ЕРКЦ. Как пояснили в «БашРТС», оплачивать нужно только их квитанцию – счет от ЕРКЦ считается неправомерным.

– Компания «БашРТС» сообщала о смене исполнителя данных коммунальных услуг в указанных домах микрорайона Затон. Это обусловлено тем, что ООО «БашРТС» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах теплоснабжения микрорайона Затон, – пояснили в ресурсоснабжающей организации. Начисление платы за услуги «отопление» и «горячее водоснабжение» жителям указанных домов с июня 2021 года производит ООО «БашРТС».

Там добавили, что квитанции от «БашРТС» сформированы в личных кабинетах клиентов и счета можно оплатить «без комиссии через онлайн-сервис». Бумажные платежки будут доставлены в почтовые ящики в «течение двух дней» (отсчет – с 3 августа).

*Адреса домов, жильцам которых пришли двойные квитанции:

Ахметова, 233, 300, 300/1, 300/2, 302, 304/2, 316/1, 316/3, 318, 318/1, 322, 322/1, 322/2, 322/А, 324, 347;

Запорожский пер., 7;

Ирендык, 4, 4/1;

Летчиков, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 8, 8/1;

Пожарского, 219, 219/А, 235, 261, 265;

Судоремонтная, 27.