Парламент Башкирии ужесточит требования к кандидатам на должность главы республики

фото: vk.com/glavbash

Парламент Башкирии намерен ужесточить требования к кандидатам на должность главы республики. Депутаты Госсобрания-Курултая намерены закрепить новые правила сразу в двух документах: местной Конституции и законе о главе Башкирии.

Сейчас руководителем региона может быть избран гражданин России старше 30 лет, обладающий пассивным избирательным правом и соответствующий требованиям, которые к кандидатам предъявляет федеральный закон.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, эти требования будут дополнены положениями о том, что кандидатом на пост главы республики сможет стать гражданин, постоянно проживающий в России и не имеющий иностранного гражданства или другого документа, дающего право на постоянное проживание за пределами страны.

– Кроме того, Главе Республики Башкортостан запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, – добавил председатель Госсобрания.