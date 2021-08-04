Уфа побила температурный рекорд, который держался 21 год

Аэрологической станция Уфа-Дема зафиксировала в Уфе +36,3° Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 3 августа в Уфе был установлен новый температурный рекорд. Предыдущий максимум держался с 2000 года. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

– На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +36,3°. В 2000 году в этот день максимальная температура воздуха повышалась до +35,4°, – передали специалисты.

В ведомстве добавили, что в целом по республике 3 августа дневная температура воздуха колебалась между 30 и 37,4°. Самую сильную жару зарегистрировали метеостанции в селе Раевском (Альшеевский район) и городе Туймазы.

Сегодня, 4 августа, в Башкирии ожидается такая же погода, как и накануне. Днем столбики термометров покажут +31,+36°, а местами и все +38°.