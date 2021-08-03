В Башкирии водолазы вытащили тело 19-летнего парня, утонувшего в озере

Большинство трагедий происходят из-за того, что люди купаются на диких пляжах или в пьяном виде Фото: "КП" Архив

В Башкирии завершились поиски 19-летнего парня, который утонул два дня назад. Как сообщили в Госкомитете республики по ЧС, трагедия произошла еще 1 августа в Кушнаренковском районе. Молодой парень вместе с друзьями отправился купаться на озеро Канлы, но ушел под воду. Его тело вытащили водолазы из озера только 3 августа.

Напомним, что всего с начала 2021 года в водоемах республики погибли 134 человека, из которых 16 – дети. Большинство несчастных случаев произошло из-за того, что люди купались в необорудованных для отдыха местах, а также заходили в воду в нетрезвом состоянии.