В Башкирии из-за сильной жары снизился уровень рек

По словам экспертов, проблем с водообеспечением городов не ожидается

В Башкирии продолжается жара: сегодня в некоторых районах республики столбики термометров поднялись до 38 градусов. Засуха серьезно отразилась и на уровне рек, который начал стремительно падать, а запасы воды истощаться.

Как сообщили в Министерстве природопользования и экологии Башкирии, водность бассейна Белой в июне снизилась на 35-50 процентов по сравнению с многолетними значениями, а минимальные уровни на Уфе и Белой также были ниже нормы от 40 до 150 сантиметров. Сейчас уровень Белой рядом с Уфой составляет минус 149 сантиметров от нуля гидропоста. До исторического минимума сентября 2012, когда уровень реки составлял минус 156 сантиметров от нуля гидропоста, остаются считанные сантиметры. Снизился и естественный приток воды к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищу – в августе и сентябре поступление воды ожидается на 35-45 процентов ниже нормы.

При этом в ведомстве успокоили горожан: благодаря модернизации водозаборов нехватки воды не стоит опасаться. Режимы работы крупных водохранилищ в республике также будут регулироваться по гидрологической обстановке.