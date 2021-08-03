Около 700 бомжей регистрируют ежегодно в Уфе

Каждый год в Республиканский социальный центр по оказанию помощи бездомным обращается около 700 бомжей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Уфе каждый год в Республиканский социальный центр по оказанию помощи бездомным обращается около 700 бомжей. Об этом нам рассказала заведующая отделением социальной адаптации приюта Гульнара Карачурина.

– Кому-то требуется жилье, одежда или продукты. А кто-то просит помощи по социальному обслуживанию и восстановлению документов. Также мы даем бесплатные направления на медицинские обследования. Пожилым и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи, помогаем с оформлением в интернат. Помимо прочего, некоторым бездомным оказываем поддержку в трудоустройстве, – поделилась Карачурина.

Напомним, недавно «КП-Уфа» о печальной истории, произошедшей с бомжом в башкирском городе Белорецк. Несколько дней подряд больного мужчину горожане обнаруживали возле торгового центра, однако хоть как-то ему помочь пытались немногие.