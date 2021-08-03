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Общество3 августа 2021 19:35

Башкирскую компанию оштрафовали почти на полмиллиона рублей за бардак на мусорном полигоне

Фирма беспорядочно размещала и не уплотняла отходы, что стало причиной их горения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Руководство предприятия после получения представления от прокуратуры разработало план по устранению нарушений

Руководство предприятия после получения представления от прокуратуры разработало план по устранению нарушений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирская компания по утилизации отходов «Табигат» оштрафована на 475 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации мусорного полигона в городе Бирске. Об этом сообщила республиканская прокуратура

Как пояснили в ведомстве, фирма беспорядочно размещала и не уплотняла отходы без их изоляции и вне установленной зоны свалки. Это стало причиной горения мусора в мае текущего года.

– Из-за отсутствия переносного сетчатого ограждения у места разгрузки близлежащая территория захламлена отходами, на выезде не оборудована контрольно-дезинфицирующая зона, не обеспечена сортировка отходов, в состав которых входят полезные компоненты, их взвешивание, – добавили в прокуратуре.

По инициативе природоохранительной прокуратуры юридическое лицо и сотрудник полигона были привлечены к административной ответственности. Им назначили штраф на общую сумму в 475 тысяч рублей. Руководство предприятия после получения представления от прокуратуры разработало план по устранению нарушений.